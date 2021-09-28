Автозаправка горела в Махачкале

Три человека пострадали в результате пожара на АЗС в Махачкале, информирует пресс-служба ГУМЧС России по Дагестану.

"В 10.11 от службы 112 поступило сообщение о том, что в Махачкале, по улице Акушинского, 12 на АЗС произошел пожар. Предварительно, пострадали трое человек", – указано в сообщении.

Уточняется, что к борьбе с пожаром были привлечены 26 человек и девять единиц техники. Площадь пожара - 26 "квадратов", передает ТАСС.