В Узбекистане будут наказывать за сокрытие второго гражданства

Нижняя палата Узбекистана в трех чтениях приняла закон, в соответствии с которым в стране будет введена ответственность за неуведомление о втором гражданстве, - сообщили в МВД страны.

Новый закон обяжет граждан Узбекистана, которые получили паспорта других стран, сообщать об этом властям в течение 30 дней. Если этого не случится, то человек будет наказан штрафом в рамках Кодекса об административной ответственности, - передает Podrobno.uz.

При этом сейчас органами внутренних дел вопрос автоматического прекращения гражданства Узбекистана после установления факта приобретения лицом гражданства другой страны не рассматривается, а в Узбекистане нет ни административной, ни уголовной ответственности за обладание двумя паспортами. При этом Узбекистан не признает наличие двух паспортов.

В ближайшее время эта ситуация может кардинально измениться.

Сначала во взаимодействии с соответствующими организациями проверяется, действительно ли данное лицо приобрело гражданство иностранного государства. Если этот факт подтверждается, то данное лицо предупреждается о том, что, если вовремя не отказаться от гражданства другого государства, он может быть лишен гражданства Узбекистана, о чем у лица берется расписка.

Если гражданин Узбекистана не желает отказываться от гражданства иностранного государства, то его гражданство Узбекистана прекращается на основании указа президента Узбекистана.