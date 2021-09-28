Главная » Новости

В Узбекистане будут наказывать за сокрытие второго гражданства

В Узбекистане будут наказывать за сокрытие второго гражданства

Нижняя палата Узбекистана в трех чтениях приняла закон, в соответствии с которым в стране будет введена ответственность за неуведомление о втором гражданстве, - сообщили в МВД страны.

Новый закон обяжет граждан Узбекистана, которые получили паспорта других стран, сообщать об этом властям в течение 30 дней. Если этого не случится, то человек будет наказан штрафом в рамках Кодекса об административной ответственности, - передает Podrobno.uz.

При этом сейчас органами внутренних дел вопрос автоматического прекращения гражданства Узбекистана после установления факта приобретения лицом гражданства другой страны не рассматривается, а в Узбекистане нет ни административной, ни уголовной ответственности за обладание двумя паспортами. При этом Узбекистан не признает наличие двух паспортов.

В ближайшее время эта ситуация может кардинально измениться.

Сначала во взаимодействии с соответствующими организациями проверяется, действительно ли данное лицо приобрело гражданство иностранного государства. Если этот факт подтверждается, то данное лицо предупреждается о том, что, если вовремя не отказаться от гражданства другого государства, он может быть лишен гражданства Узбекистана, о чем у лица берется расписка.

Если гражданин Узбекистана не желает отказываться от гражданства иностранного государства, то его гражданство Узбекистана прекращается на основании указа президента Узбекистана.

1090 просмотров





    Вестник Кавказа

    во Вконтакте

    Подписаться



    Видео

    Новости



    Популярные



    Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
    Не показывать мне больше это
    Не показывать мне больше это
    Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!