В России новый рекорд: за сутки умерли более 850 пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 21,5 тыс случаев заболевания, умерли 852 человека - это рекордная суточная смертность за все время пандемии.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 21 559 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 709 (7,9%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 2 541, в Петербурге - 1 530, в Московской области - 1 450. В Крыму новых случаев 361, в Ставропольском крае - 348, в Краснодарском крае - 220, в Дагестане - 115, в Кабардино-Балкарии - 72, в Северной Осетии - 67, в Ингушетии - 65, в Чечне - 63, в Адыгее - 51, в Карачаево-Черкесии - 51.

Суточный прирост составил 0,29%, общее число инфицированных в России достигло 7 464 708 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 17 368 россиян, за весь период - 6 635 485 человек.

Умерли за сутки 852 пациента с коронавирусом, с начала пандемии - 205 531 человек.