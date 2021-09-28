Премьер Грузии вновь предупредил Саакашвили

Экс-лидера Грузии Михаила Саакашвили арестуют, если он прилетит в страну, заявил глава правительства Ираклий Гарибашвили.

"Как только Саакашвили вступит на нашу землю, он будет арестован и направлен в тюрьму", - приводит его слова "Интерфакс".

Премьер-министр отметил, что "Саакашвили заочно осужден, и он заслуживает тюрьмы". "Его надежда, что люди встанут на его защиту, является ложной", - добавил Гарибашвили.

Глава правительства подчеркнул, что любые провокации будут пресечены в рамках закона.

Ранее Саакашвили неоднократно сообщал о своем прибытии в Грузию во время муниципальных выборов. Он призвал своих сторонников выйти на улицы после окончания голосования для "защиты достигнутой победы".