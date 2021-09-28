Крымские парапланеристы не поделили небо

Два крымских парапланериста получили травмы из-за столкновения во время полета на востоке полуострова, - сообщили сегодня в МЧС республики.

"Во время полета на параплане мужчины допустили столкновение друг с другом и упали на землю с высоты около 5 м", - выяснили спасатели МЧС Крыма, передает "Инетрфакс".

Один мужчина травмировал позвоночник, второй – получил ушибы и ссадины, - говорится в сообщении.

Напомним, парапланеризм очень популярен в Крыму. Местные спасатели регулярно фиксируют авиапроисшествия с этими летательными аппаратами.