Корабли НАТО прибыли в Грузию

Вторая постоянная противоминная группа НАТО (SNMCMG2) в составе пяти кораблей вошла в территориальные воды Грузии, информирует пресс-служба МВД республики.

"В территориальные воды Грузии вошли суда НАТО. Корабли Второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) принимает департамент береговой охраны погранполиции МВД", - говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что в состав группы входят флагманский корабль Испании, суда Италии, Болгарии, Румынии и Турции. "Подразделением руководит капитан первого ранга Хавьер Нуньес де Прадо", - цитирует сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Черном море состоятся учения с участием кораблей береговой охраны Грузии и НАТО, целью которых является повышение совместимости и усиление обороноспособности страны.