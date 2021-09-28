Никита Михалков приехал на Ташкентский международный кинофестиваль

В список гостей Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути" вошли десятки популярных иностранных режиссеров и артистов.

Открытие кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути" состоится 28 сентября.

В Агентстве кинематографии Узбекистана сообщили, что на фестиваль уже прибыли такие звезды, как Люк Бессон, Стивен Сигал, Никита Михалков, Жерар Депардье, Тимур Бекмамбетов, Франко Неро. Также среди гостей мероприятия артисты индийского и турецкого кино: Митхун Чакраборти, Санджай Гупта, Хума Куреши, Озджан Дениз, Назан Кесал, Сердар Ортач, Мелисса Асли Пампук, Филез Ахмет.

Участвовать в смотре будут более 150 известных кинематографистов из разных стран. Фестиваль в Ташкенте завершится 3 октября.