Турция намеревается обеспечить треть своих внутренних потребностей в газе к 2027 году

Месторождение природного газа, которое Турция обнаружила в Черном море в прошлом году, должно обеспечить почти треть ее внутренних потребностей к 2027 году, когда добыча достигнет максимальной мощности, пишет турецкая "Сабах". Анкара собирается начать перекачку газа с месторождения "Сакарья" в свою основную сеть в 2023 году, к столетию основания современной Турции. Сообщается, что устойчивое производство должно быть налажено к 2027-2028 годам.

Обнародовав этот график ввода в эксплуатацию крупнейшего в стране месторождения природного газа, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез сказал в интервью Bloomberg, что Турция сможет начать в 2023 году разработку месторождения с добычи 3,5 млрд куб. м газа с наращиванием его ежегодной добычи до 15 млрд куб. м в последующие четыре года. 15 млрд кубометров в год - примерно четверть от сегодняшних объемов потребления в Европейском союзе.

В июне Анкара объявила, что она обнаружила 135 млрд кубометров дополнительных объемов природного газа в скважине Амасра-1 на северном месторождении "Сакарья", в результате чего общее количество открытых запасов в регионе достигло 540 млрд кубометров. В прошлом году буровое судно "Фатих" обнаружило 405 млрд кубометров газа в скважине "Туна-1", примерно в 170 километрах от побережья Черного моря.

Турция потребляет от 45 до 50 млрд кубометров природного газа ежегодно, за что платит от 12 до 15 млрд долларов. Пиковая добыча на месторождении "Сакарья" обеспечит более 31% прошлогоднего спроса. В прошлом году Турция импортировала 48,1 млрд кубометров газа, что на 6% больше, чем годом ранее, треть из которых поступила из России. Последнее открытие может снизить зависимость страны от импорта газа, большая часть которого поступает из России, Азербайджана и Ирана по трубопроводам вместе со сжиженным природным газом (СПГ) из нескольких стран, включая Нигерию, Алжир и США.

Необычный спрос на газ

Как заявил на прошлой неделе заместитель министра энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар в заявлении, сделанном на фоне рекордного скачка цен на газ во всем мире из-за более высокого спроса и снижения запасов, в Турции в этом году ожидается значительный рост спроса на газ. Байрактар сказал, что к концу года спрос достигнет около 60 млрд кубометров, добавив, что резкий рост цен на природный газ будет проблемой.

Среди причин такого роста Донмез упомянул сокращение производства гидроэлектроэнергии в условиях засушливой погоды и рост цен на уголь.

Байрактар также сказал, что Турция обсуждает новые контракты с несколькими компаниями, работающими в сфере природного газа, в том числе с российским "Газпромом".

Правительство и импортеры газа, по данным Bloomberg, обсуждают возможное продление долгосрочного контракта на поставку 8 млрд кубометров газа до истечения срока действия сделки в декабре. По словам Донмеза, одним из обсуждаемых вариантов было увеличение импорта газа из России в Турцию на 2 млрд кубометров с использованием резервных мощностей на трубопроводе Турецкий поток.

Планов по участию международных компаний нет

Турция уже запустила производство труб, которые станут частью трубопровода по дну Черного моря для доставки газа на сушу. В 2022 году планируется построить подводный трубопровод протяженностью около 169 километров, чтобы соединить скважины в регионе с основной энергосистемой страны. Транспортировка газа на материк будет осуществляться в три этапа. Завершен первый этап проектирования систем добычи природного газа по морскому дну. Вторая фаза будет состоять из наземного завода по переработке природного газа в порту Филиос в северной черноморской провинции Зонгулдак, фундамент которого уже заложен. Трубопроводы составляют заключительную фазу и соединят эти два блока вместе.

Государственная энергетическая компания Turkish Petroleum Corporation (TPAO) планирует пробурить около 40 скважин на четырех этапах месторождения "Сакарья". Анкара утверждает, что будет разрабатывать газовое месторождение собственными силами, и не отреагировала на интерес со стороны иностранных компаний. Донмез поддержал эту точку зрения, заявив, что Турция обладает техническими возможностями, чтобы реализовать этот проект в одиночку, и что у правительства нет планов приглашать международные нефтяные компании для эксплуатации месторождений.