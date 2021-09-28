В "Мангистаумунайгазе" выявили крупное хищение

Двое сотрудников казахстанской нефтегазовой компании АО "Мангистаумунайгаз" и двое их помощников получили тюремный срок за хищение почти полумиллиарда тенге, - сообщает агентство по финансовому мониторингу.

"Незаконные схемы обналичивания денежных средств помимо небольших фирм-однодневок также используются крупными компаниями", - отметили в ведомстве.

В 2017-2018 годах директор департамента правового обеспечения АО "Мангистаумунайгаз" Д. Бейсембин и его заместитель А. Дауленбаева заключали фиктивные договоры оказания услуг по восстановлению и регистрации правоустанавливающих документов объектов недвижимости АО с Д. Лисовым и А. Юндт, в то время как документы на более чем 700 объектов недвижимости АО хранились в госархиве Мангистауской области и в восстановлении не нуждались, - установило следствие, передает Sputnik Казахстан.

Таким образом, с целью незаконного обналичивания средств со счетов АО было перечислено более 455 млн тенге, а исполнители получили за вои услуги по 10 млн тенге каждый.

Суд, рассмотрев материалы следствия, признал фигурантов дела виновными в совершении хищения средств и приговорил их к пяти годам лишения свободы каждого.