Опрос показал, что 45% россиян сортируют мусор

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что почти половина россиян сортируют бытовой мусор.

"ВЦИОМ представляет данные опроса россиян, посвященного экологии. <…> Россиян спросили, следуют ли они тем или иным экологичным практикам (топ-5): 84% стараются всегда использовать энергосберегающие лампочки (79% в 2019 году), 76% экономят в быту воду (74% в 2019 году), 45% сортируют бытовой мусор", - сообщили в пресс-службе ВЦИОМ.

В 2019 году мусор сортировали только 27% россиян. Также значительно выросла доля тех граждан, кто сдает опасный мусор (батарейки, технику, ртутные лампы) - с 23% в 2019 году до 39% в этом году.

Также многие россияне (41%) рассказали, что стараются не использовать личный автотранспорт.

"Более половины россиян (58%) декларируют, что за последний год они или члены их семей делали что-то для решения экологических проблем (38% не делали). Среди тех, кто что-то делал для решения экологических проблем за последний год, 38% убирали за собой мусор на природе, 31% сортировали мусор, 19% высаживали деревья и цветы, 16% не мусорили, 10% организовывали или принимали участие в субботниках", - говорится в сообщении.