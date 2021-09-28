Кубань вплоть до выходных продолжат заливать дожди

В горах и предгорьях Краснодарского края до выходных дней продолжатся ливни, - рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Эту информацию подтвердили и в центре погоды "Фобос": как рассказал его ведущий специалист Александр Синенков, атмосферный фронт будет проходить через южные регионы, а его граница будет пролегать по предгорьям Северного Кавказа. На юге Краснодарского края, на Ставрополье, в Адыгее, в горных районах республик Северного Кавказа до воскресенья пройдут ливневые дожди.

"Затем фронт себя исчерпает, сместится южнее Кавказа, дожди ослабеют и прекратятся", - поведал он, уточнив, что температура воздуха на юге России везде прогнозируется около нормы или на два-три градуса ниже нормы, - передает "АиФ-Юг".