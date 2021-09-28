Бакланы угрожают Павлодарской области

Резко возросшая популяция бакланов в Павлодарской области стала серьезной проблемой для рыбных запасов региона. Птицы уничтожают большое количество рыбы.

Ряд специалистов, которые обеспокоены оккупацией бакланами поймы Иртыша и близлежащих водоемов, просят разрешить их отстрел. По их мнению, данная проблема может приобрести масштабный характер, сообщает "Хабар-24".

Как заявил лесничий района Аккулы Марат Багжанов, который проработал в иртышской пойме более 20 лет, с каждым годом бакланов становится все больше и больше.

"В последние годы их развелось очень много. Они рыбу уничтожают в водоемах. После них, даже где они гнездятся, эти деревья засыхают. Пока разрешения нет на отстрел, на регулирование их численности", - сказал он.

В настоящее время часть бакланов уже отправились зимовать в теплые края. Другая - переселилась на луга. Однако эксперты уверяют, что проблема вспыхнет весной.