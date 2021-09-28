В Роспотребнадзоре сообщили, что популярные симптомы коронавируса изменились

В последнее время у больных коронавирусом стали чаще встречаться симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, рассказала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова, пишет РИА Новости.

"По результатам метаанализа 35 исследований у пациентов с коронавирусной инфекцией... общая распространенность желудочно-кишечных симптомов составляет 15%, а наиболее частыми из них являются тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита", - уточнила эпидемиолог.

Каждый десятый пациент с коронавирусом может не иметь никаких других симптомов, подчеркнула специалист.

Во вторую волну эпидемии желудочно-кишечные проявления вируса стали встречаться намного чаще, отметила Омарова, это связано с мутациями COVID-19. На фоне болезни возникает повышенная проницаемость слизистой оболочки ЖКТ из-за системного воспаления и расстройства микроциркуляции.

Ученые рассматривают гипотезу о том, что желудочно-кишечный тракт может служить "входными воротами" коронавируса наравне с органами дыхания.