Легковушка "впечаталась" в грузовик на Ставрополье

Три человека пострадали в результате автоаварии с участием автомобиля ВАЗ-21074 и легковушки. Об этом информирует пресс-служба краевого УГИБДД ГУ МВД России.

Сообщается, что в Кочубеевском округе Ставрополья на трассе Подъезд к платформе Кочубеевская со стороны федеральной автодороги Подъезд к Черкесску водитель автомобиля ВАЗа не выдержал безопасной дистанции и врезался в КамАЗ.

В результате пострадали двое пассажиров и водитель легковушки. Они госпитализированы.

По факту происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.