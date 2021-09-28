США вновь угрожают Турции санкциями из-за С-400

Комитет Сената США по международным отношениям пригрозил Турции дополнительными санкциями, если Анкара продолжит закупать у России системы ПВО С-400.

"Мы выразились предельно ясно, написав закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", которые налагаются на любое учреждение, ведущее крупный бизнес с российскими военными или разведывательными структурами. Любые новые покупки Турции приведут к новым санкциям", - сказано в сообщении.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в ближайшее время намерена приобрести еще одну партию С-400. По его словам, никакая другая страна не должна вмешиваться в дела Турции.