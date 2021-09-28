Как Россия добилась успеха на Ближнем Востоке

Политическая нестабильность на Ближнем Востоке лишает власти одних лидеров и приводит новых, которые сумели эффективно воспользоваться представленными возможностями. В течение последних двух десятилетий мы были свидетелями государственных переворотов, революций, контрреволюций и международных интервенций, каждая из которых имела разную степень успеха.

Modern Diplomacy пишет, что региональный баланс сил претерпевал постоянные изменения, однако одному из игроков удалось не только остаться на высоте, но и обогнать своих соперников. Этим игроком стала Россия, влияние которой выросло на Ближнем Востоке продолжает расти.

Российским властям не пришлось начинать с нуля. Москва воспользовалась унаследованными от СССР дружескими отношениями и военным сотрудничеством с арабскими странами. Однако современная стратегия России намного сложнее. В рамках развития своего присутствия в регионе россияне сочетают дипломатию, военную мощь и мягкую силу. Кроме того, у России есть одно явное преимущество перед другими мировыми сверхдержавами - последовательность.

Примером реализации этих принципов стало участие России в сирийском конфликте. Первым этапом грандиозного плана была военная операция, которая стабилизировала власть Башара Асада, ограничила влияние вооруженной оппозиции и уменьшила возможности ИГИЛ (организация запрещена в РФ). Отличительной чертой операции было активное применение авиации и высокоточного оружия, а также новейших видов вооружения и передовой тактики. Успех, достигнутый военными силами, получил дальнейшее развитие благодаря российским политическим инициативам, особенно во время встреч в беспрецедентном Астанинском формате, на которых за столом переговоров собрались Россия, Турция и Иран. Этот формат стал заменой тупикового женевского процесса ООН. Вместе с тем, для защиты своих интересов Москва успешно использует двусторонние отношения. Договоренности, достигнутые между Россией и Турцией, стали главным фактором урегулирования ситуации в провинции Идлиб. Кроме того, Россия выступает посредником между Ираном и Израилем в южных регионах Сирии.

В Ливии Россия не считала необходимым проведение полномасштабной военной операции, но следовала тем же принципам. Российская сторона, которая с самого начала поддерживала Ливийскую национальную армию (ЛНА) Халифа Хафтара, регулярно принимает представителей обеих сторон конфликта, причем российское Министерство обороны играет активную роль в переговорном процессе. ЛНА приобрела некоторых важных союзников, таких как Египет и Объединенные Арабские Эмираты, благодаря усилиям России.

Турция стала оппонентом России как в Сирии, так и в Ливии. Но Москве и Анкаре удалось наладить сотрудничество, несмотря на периоды обострения напряженности между странами. Бесспорным успехом стало решение руководства Турции приобрести ракетные комплексы С-400, несмотря на давление со стороны США. Кроме того, Турция выбрала Россию в качестве партнера для строительства атомной электростанции "Аккую". Президент Реджеп Тайип Эрдоган не позволяет себе открыто критиковать своего российского коллегу, хотя открыто выражает сожаление относительно "неудачного старта" в отношениях с главой Белого дома.

России удается поддерживать отношения со странами Персидского залива. Это касается не только Организации стран-экспортеров нефти, но и военно-технического сотрудничества, включая участие арабских стран в "Армейских играх", организованных российскими военными. Обширная сеть контактов позволяет России играть на противоречиях между Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Катаром и Турцией.

Россия прочно закрепилась на Ближнем Востоке благодаря грамотному использованию своего дипломатического и военного потенциала, а благодаря умному позиционированию Москва теперь может достигать своих целей, просто выжидая, пока оппоненты совершат ошибку. Именно это произошло в Афганистане, где политический вакуум, образовавшийся после ухода США, дал России возможность заявить о своей готовности содействовать процессу урегулирования. Контакты с талибами (движение "Талибан" запрещено в РФ) были установлены заранее, а прочные отношения России с Китаем и Катаром стали дополнительным преимуществом.

В конечном счете, последовательность и преемственность российской ближневосточной политики предоставили Москве многочисленные возможности для продвижения своих интересов в регионе. В отличие от своих соперников Россия добилась консолидации своих позиций, и это неоспоримый аргумент в пользу эффективности стратегии Москвы.