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Израиль стал участником выставки Expo Dubai

Израиль стал участником выставки Expo Dubai

Спустя год после начала нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами впервые открывается израильский павильон на выставке Expo Dubai.

По данным AFP, для посетителей эта всемирная выставка в Дубае откроется в пятницу, 1 октября.

В настоящее время ее могут посетить только журналисты и представители бизнес-сообщества.

Expo Dubai – крупнейшая выставка на Ближнем Востоке: пояснительные надписи в израильском павильоне даны на арабском, английском и иврите.

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Вестник Кавказа

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