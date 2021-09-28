"Атриум" в Москве могут закрыть до Нового года за нарушения масочного режима

В Москве до 2022 года может закрыться торговый центр "Атриум" - выявлены многочисленные факты нарушения масочного режима.

"В ходе проведения ежедневных рейдов Объединением было установлено, что в торговом центре "Атриум", расположенном по адресу: ЦАО, ул. Земляной Вал, д. 33, большое количество посетителей находились без средств индивидуальной защиты. На кассах в отдельных магазинах осуществлялось обслуживание посетителей без масок - либо с масками, надетыми ненадлежащим образом (на подбородке)", - рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

Он подчеркнул, что администрация "Атриума" не приняла исчерпывающие меры по организации работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, связанных с распространением коронавируса.

Нарушения грозят штрафом в размере до 300 тыс рублей, а в случае установления фактов причинения вреда здоровью человека - до 1 млн рублей или приостановлением деятельности на срок до 90 суток.