Главная » Новости

Медведев прокомментировал итоги выборов в Госдуму

Медведев прокомментировал итоги выборов в Госдуму

Председатель партии "Единая Россия", заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя итоги выборов в Государственную думу, отметил, что реагировать на попытки непризнания этих итогов из-за рубежа не стоит.

"Мы самостоятельная страна, крупная страна, обладающая государственным суверенитетом на всей ее территории. У нас есть свое законодательство. Поэтому, что бы они ни говорили, для нас это не имеет никакого значения", - приводит слова экс-премьера RT. 

Медведев далее отметил, что попытки дискредитировать или подвергнуть сомнению парламентские выборы в России из-за рубежа обречены на провал.

1135 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!