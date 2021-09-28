Медведев прокомментировал итоги выборов в Госдуму

Председатель партии "Единая Россия", заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя итоги выборов в Государственную думу, отметил, что реагировать на попытки непризнания этих итогов из-за рубежа не стоит.

"Мы самостоятельная страна, крупная страна, обладающая государственным суверенитетом на всей ее территории. У нас есть свое законодательство. Поэтому, что бы они ни говорили, для нас это не имеет никакого значения", - приводит слова экс-премьера RT.

Медведев далее отметил, что попытки дискредитировать или подвергнуть сомнению парламентские выборы в России из-за рубежа обречены на провал.