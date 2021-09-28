В Крыму и на Кубани подняли посуточную арендную плату на бархатный сезон

Владельцы недвижимости в Крыму и Краснодарском крае в сентябре 2021 года на четверть подняли стоимость посуточной аренды жилья, - сообщил основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха "Суточно.ру" Юрий Кузнецов.

"На 24% увеличилась средняя стоимость посуточной аренды жилья на популярных курортах Крыма и Краснодарского края этой осенью по сравнению с осенью 2019 года - с 2 100 до 2 600 рублей за сутки. По сравнению с осенью 2020 года прирост цены на аренду составил 12%, тогда в среднем арендовать жилье можно было в среднем за 2 330 рублей за ночь", - рассказал он, передает ТАСС.

Сильнее всего за два года цены на посуточную аренду выросли в Феодосии - на 70%, до 2,3 тыс рублей за сутки, а самые высокие цены на аренду жилья этой осенью в Ялте - 3,24 тыс рублей за ночь, уточняет эксперт. В Севастополе стоимость аренды жилья этой осенью составляет 2,95 тыс рублей за ночь, что на 13% дороже, чем прошлой осенью.

В Сочи средняя стоимость аренды сейчас составляет 2,92 тыс рублей в сутки, что на 11% больше, чем прошлой осенью, а в Геленджике и Алуште цены за два года выросли в среднем на 30% - до 2,48 тыс рублей и 1,76 тыс. рублей за ночь соответственно.