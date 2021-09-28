Карпин позвал Агаларова на матчи отбора ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной России по футболу обнародовал окончательный состав на матчи отборочного цикла ЧМ-2022.

В итоговую заявку вошли:

Голкиперы: Маринато Гильерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Андрей Лунев ("Байер", Германия), Матвей Сафонов ("Краснодар");

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («"Спартак"), Максим Осипенко ("Ростов"), Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (оба — "Зенит"), Илья Самошников ("Рубин"), Сергей Терехов ("Сочи"), Федор Кудряшов ("Антальяспор", Турция);

Хавбеки: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — "Локомотив"), Александр Головин ("Монако", Франция), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — "Зенит"), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), Арсен Захарян, Даниил Фомин, Денис Макаров (все — "Динамо"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Денис Глушаков ("Химки");

Форварды: Федор Смолов ("Локомотив"), Антон Заболотный (ЦСКА), Гамид Агаларов ("Уфа").

Стоит отметить, что в состав сборной вернулся полузащитник "Денис Глушаков, ныне выступающий за подмосковные "Химки". Также в заявке оказался лучший бомбардир РПЛ, нападающий "Уфы" Гамид Агаларов. Сам футболист является воспитанником махачкалинского "Анжи". Он стал первым уроженцем Дагестана, который попал в национальную команду.