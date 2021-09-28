Москва вошла в топ-5 лучших городов мира

В рейтинге The World's 100 Best Cities Москва заняла четвертое место из ста возможных.

"Мы вновь подтвердили свои лидерские позиции, опередив сильнейших соперников, в частности Токио, Дубай, Сингапур, Барселону и Лос-Анджелес", - поделилась заммэра столицы Наталья Сергунина.

Москву обошли Лондон, Париж и Нью-Йорк. Рейтинг составлен на оценках экономики, культурной среды, туристической привлекательности, удобства для жизни, работы и бизнеса, а также сбалансированности развития города.

Российская столица получила высшую оценку за развитую инфраструктуру, авиасообщение и количество достопримечательностей, также эксперты отметили высокий уровень безопасности в городе и доступность качественных парков.