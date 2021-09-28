На Ставрополье ловили лихачей

В Ставропольском крае были подведены итоги операции "Скорость", которая проводилась Госавтоинспекцией с 6 по 11 сентября и с 21 по 26 сентября.

Рейды проводились на самых аварийных участках дорог, где чаще всего происходят ДТП из-за несоблюдения безопасной скорости. "За время операции к ответственности привлечены около 1400 нарушителей, 400 из которых могут лишиться прав за превышение скорости", информирует пресс-служба краевого УГИБДД ГУ МВД России.

Уточняется, что в ближайшее время операция "Скорость" снова пройдет на дорогах региона.