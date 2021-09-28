Почти каждый десятый россиянин привился от гриппа

В России вакцинацию от гриппа прошли более 9% граждан - свыше 13 млн человек.

"По состоянию на 24 сентября текущего года в Российской Федерации привито от гриппа более 13 миллионов человек, что составляет 9,2 % от численности населения страны", - сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что в настоящее время в стране умеренный уровень заболеваемости ОРВИ, в основном выявляются респираторные вирусы не гриппозной этиологии.