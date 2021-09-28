Минздрав Грузии возобновляет плановые операции

С 1 октября в Грузии возобновляется финансирование и проведение плановых операций в рамках всеобщей программы здравоохранения, - сообщает Минздрав Грузии.

Во время четвертой волны распространения коронавируса в конце июля этого года с целью высвобождения дополнительных медицинских ресурсов больницы временно прекратили плановые операции. В связи с пандемией коронавируса и сложной эпидситуацией в стране проводились только неотложные и онкологические операции, а также кардиохирургические вмешательства, - передает Sputnik Грузия.

Аналогичные ограничения действовали и во время первой и второй волны коронавируса – делалось это для того, чтобы максимально мобилизовать дополнительные койки для инфицированных коронавирусом пациентов, - пояснили в ведомстве.