Стало известно состояние пострадавших при взрыве газа в Махачкале

Двое пострадавших в результате взрыва газа в одном из жилых домов Махачкалы находятся в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба Минздрава Дагестана.

Напомним, что сообщение о хлопке поступило в 04:30 по московскому времени. В здании частично повреждена кровля и выбиты двери, несущие конструкции не нарушены.

"В результате взрыва газа в Махачкале пострадали пять человек, среди них трое детей. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии, они в реанимации. Самая старшая девочка (14 лет) - в ожоговой реанимации, угрозы жизни нет. Еще двое детей находятся в состоянии средней тяжести", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавших доставили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы в Махачкале.