44 дня Отечественной войны Азербайджана: день второй, 28 сентября 2020 года

Год назад, 27 сентября 2020 года начались последние боевые действия Карабахской войны, получившие название Отечественной войны Азербайджана. В тот день оккупационные силы Армении обстреляли по всему фронту и всей границе двух стран позиции азербайджанской армии и мирные населенные пункты, в Баку было принято решение начать широкомасштабную контрнаступательную операцию против захватчиков для обеспечения безопасности граждан. "Вестник Кавказа" предлагает читателям проследить ход 44 дней Отечественной войны Азербайджана так, как он освещался год назад.

Во второй день войны, 28 сентября, бои, начавшиеся накануне, продолжались всю ночь. Кандидат в президенты США Джо Байден призвал стороны прекратить огонь, а действующий президент Дональд Трамп сообщил, что внимательно следит за ходом боевых действий.

К двум часам ночи стало известно, что на одном лишь Тертер-Агдамском направлении в боях за село Талыш оккупационные силы потеряли свыше 500 человек. В Армении клиники прекратили плановый прием больных из-за наплыва раненых из оккупационной зоны. Минобороны Азербайджана продолжило публиковать видеодокументы уничтожения военной техники захватчиков, в том числе танков, оказавшихся беспомощными перед беспилотниками.

В ответ Армения начала массированный обстрел прифронтового города Тертер, продолжавшийся затем почти всю Отечественную войну. К 9:00 были освобождены ключевые высоты вокруг Талыша, поражение оккупантов на этом участке фронта стало неизбежным. В итальянском Сенате была осуждена агрессия Армении против Азербайджана; Турция призвала сделать то же самое весь мир.

На фоне растущего масштаба боевых действий в Азербайджане была объявлена частичная мобилизация. Около 10:00 состоялись первые переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Франции Эммануэля Макрона, который довольно скоро займет позицию открытой поддержки оккупации азербайджанских территорий. В Стамбуле прошла первая акция в поддержку освободительной операции азербайджанской армии.

Во время выступления помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева впервые прозвучали слова "Отечественная война Азербайджана". Ряд авиакомпаний, включая "Аэрофлот" отменили рейсы в Баку.

К 12:00 были озвучены первые данные о том, что Армения использует иностранные наемников - этнических армян из Сирии и других стран Ближнего Востока. Из-за освобождения горы Муровдаг Армения запретила въезд в оккупированный Кельбаджарский район, так как единственная дорога находилась теперь под контролем ВС Азербайджана. Из-за продолжения обстрелов прифронтовых населенных пунктов Азербайджана появились новые жертвы среди мирного азербайджанского населения.

Один из азербайджанских блогеров продемонстрировал проницаемость оккупационной инфраструктуры, проникнув в Ханкенди. Кремль после 13:00 призвал все стороны конфликта к максимальной сдержанности, в Совете Федерации выразили опасения в разрастании боевых действий за границы Азербайджана и в использовании Карабахской войны США в своих целях. Тогда же стало известно о массовом дезертирстве в оккупационных силах Армении, Минобороны РА признало гибель еще 59 захватчиков.

После 15:00 оккупационные силы Армении начали отступать на Тертер-Агдамском направлении к Агдере. Ереван стал прорабатывать план полной эвакуации оккупантов, сепаратистов и незаконных поселенцев с территорий Азербайджана, армянский президент Армен Саркисян впервые предложил остановить войну. Известный американский эксперт по Кавказу и Ближнему Востоку Джошуа Кучера отметил, что Азербайджан исправляет глубокую несправедливость, Саудовская Аравия призвала выполнить резолюции Совбеза ООН о деоккупации азербайджанской земли, а Организация исламского сотрудничества потребовала от Армении вывести оккупационные войска с территории Азербайджана.

К 17:00 число пострадавших от обстрелов в Тертере выросло до 26 человек, через час там погибли еще двое местных жителей. Под огонь армянской оккупационной армии попали мирные села в Геранбойском районе Азербайджана, в ряде районов из-за артиллерийских ударов была повреждена инфраструктура.

После 19:00 генсек ООН Антониу Гутерриш выполнил вчерашнее обещание и провел переговоры с Ильхамом Алиевым, ближе к полуночи он созвонился и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Совет Безопасности ООН начал подготовку к заседанию по Карабахской войне. Анкара подчеркнула, что не будет отправлять своих военных в зону боевых действий.

В Минобороны Армении констатировали масштабное контрнаступление азербайджанской армии вдоль реки Араз на юге оккупационной зоны и в направлении сел Талыш и Суговушан на северо-востоке. Азербайджан опубликовал видеоподтверждение близости освобождения села Талыш и опроверг фейк о сбитом самолете. В свете тяжелой ситуации на фронте правительство Армении запретило покидать республику гражданам мужского пола, также прозвучали заявления о незначительности потерь стратегических высот.

В завершение дня представитель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи пожелал Азербайджану полностью освободить свои территории.

Таким образом, во второй день войны армия Азербайджана продвинулась вдоль реки Араз вглубь захваченных территорий и вышла вплотную к селам Талыш и Суговушан. Снабжение оккупационных войск по основной дороге через Кельбаджар было полностью блокировано за счет контроля над горой Муровдаг. Усилились обстрелы мирных городов и сел Азербайджана в прифронтовом регионе.