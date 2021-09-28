Дожди покидают столичный регион

Столичный регион начнет избавляться от дождей – давление будет подниматься, утром еще возможны небольшие дожди, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня на погоду в столичном регионе начнет постепенно оказывать влияние антициклон с севера. Облачная с прояснениями погода, в начале дня местами пройдут небольшие дожди. В Москве - плюс 9-11, по области - плюс 7-12", - рассказал Леус, передает РИА Новости.

Ветер ожидается северо-восточный, его скорость составит 4-9 м/с, атмосферное давление будет расти и существенно превысит норму, составив 760 мм рт ст, - добавил синоптик.