В Ташкенте заработал российский сервис такси inDriver

Российский сервис такси inDriver зашел на рынок Узбекистана. Пока компания работает только в Ташкенте, но в планах – все крупные города страны, - говорится в официальном сообщении inDriver.

Российский сервис выгодно отличает то, что в приложении пассажир может указать желаемую стоимость поездки и получить предложения напрямую от водителей, которые могут согласиться с ценой пассажира или предложить свою. Если пассажир получает несколько предложений, то он может выбрать наиболее выгодное, исходя из скорости подачи, предложенной цены, модели авто или рейтинга водителя, в зависимости от того, что для него наиболее важно, - передает Podrobno.uz.

Это защищает пользователей от ценовых манипуляций агрегаторов такси, например, в утренние и вечерние часы пик. Помимо этого, для обеспечения безопасности сервис проверяет документы, формирует историю и внутренний рейтинг каждого водителя, а во время поездки пассажир может отправить родным активную геометку с данными водителя и его автомобиля, и движение машины можно видеть на карте города в режиме реального времени.

Сервис уже насчитывает более 100 млн пользователей в 34 странах мира.