Диабет перестанет быть бичом для россиян - исследование

Уже через 10 лет российские врачи смогут лечить сахарный диабет, - уверен каждый третий российский эндокринолог, показало исследование профессионального сообщества специалистов в сфере здравоохранения "Врачи РФ" и одного из крупнейших производителей пищевой промышленности в России группы компаний "Эфко".

"Почти треть российских эндокринологов (29%) считают, что ученые смогут вылечить сахарный диабет уже через 10 лет... Почти половина (48%) опрошенных верят, что решить проблему диабета помогут разработки не только новых методов лечения, но и принципиально новых продуктов питания "без сахара", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Среди самых эффективных мер борьбы с сахарным диабетом на сегодняшний день врачи выделяют низкоуглеводную диету (78%), полный отказ от алкоголя (58%) и употребление продуктов без сахара (47%). Исключение или замена сахара поможет россиянам избежать развития сахарного диабета второго типа, - уверены 68% врачей.

Сегодня производители продуктов питания ищут новые решения, используя разработки в области биотехнологий, которые позволят потребителю не только поддерживать оптимальный вес и, как следствие, заботиться о здоровье, но и дадут возможность не лишать людей удовольствия, связанного с употреблением сладкого.

Исследование основано на опросе 1038 врачей-эндокринологов.