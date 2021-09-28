Украина нашла еще одну угрозу российского газа

Российский газопровод "Турецкий поток" – еще большая угроза для украинской экономики, чем "Северный поток-2", - заявил в эфире телеканала "Украина 24" украинский генерал, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль.

"Мы берем, согласно этим сказкам, реверсный газ из Словакии, хотя у Словакии нет никакой скважины, она не производит ни одного кубометра газа. Но мы покупаем газ там. "Турецкий поток" - что же мы молчали, что он намного хуже экономически для нас, чем "Северный поток - 2", - заявил Москаль, напомнив, что газ по "Турецкому потоку" пойдет в Венгрию через Турцию, Болгарию и Сербию.

"Я не знаю, откуда Словакия берет газ, я думаю, что вот-вот, и она тоже будет брать его из "Северного потока - 2". Так у кого мы будем покупать?" – задался вопросом генерал.

Напомним, накануне "Газпром" и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард - через Австрию. Соглашение вступит в силу 1 октября, оно предусматривает возможность изменения условий через десять лет.