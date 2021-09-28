Венгрию и города Узбекистана свяжут прямые рейсы
Прямые авиарейсы появятся между Будапештом и Ташкентом, Самаркандом, Бухарой, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта Узбекистана.
Данную инициативу обсудили зампремьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов и министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Стороны обсудили вопрос увеличения турпотока между странами и запуск лоукостером WizzAir прямых рейсов из Будапешта в Самарканд. В будущем авиасообщение может открыться и с Ташкентом и Бухарой.
Узбекистан подтвердил готовность в ближайшее время создать необходимые для запуска данных рейсов условия.
Вестник Кавказа
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