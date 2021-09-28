Венгрию и города Узбекистана свяжут прямые рейсы

Прямые авиарейсы появятся между Будапештом и Ташкентом, Самаркандом, Бухарой, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта Узбекистана.

Данную инициативу обсудили зампремьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов и министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Стороны обсудили вопрос увеличения турпотока между странами и запуск лоукостером WizzAir прямых рейсов из Будапешта в Самарканд. В будущем авиасообщение может открыться и с Ташкентом и Бухарой.

Узбекистан подтвердил готовность в ближайшее время создать необходимые для запуска данных рейсов условия.