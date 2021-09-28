В Махачкале взорвался газ, среди пострадавших – трое детей

Минувшей ночью в пристройке к частному жилому дому в Махачкале произошел взрыв газа, пострадали пять человек, среди которых - трое детей, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Дагестану.

"В 04:30 поступило сообщение о происшествии в Махачкале в поселке Новый Хушет. По прибытии к месту вызова было установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси в пристройке к частному жилому дому без последующего горения. Несущие конструкции не нарушены. По предварительной информации, пострадало пять человек (из них трое - дети)", – говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Состояние пострадавших среднее, все они доставлены в районную больницу.

Спасатели устанавливают причину происшествия, - добавили в ведомстве.