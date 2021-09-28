Экс-наставник "Анжи" перебрался в Беларусь

Бывший главный тренер махачкалинского "Анжи" Вадим Скрипченко возглавил "Минск". Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице белорусского клуба в социальной сети Instagram.

Контракт с 45-летним специалистом подписан на полтора года.

Напомним, Вадим Скрипченко ранее успел поработать с российскими клубами "Кубань", "Урал", "Анжи" и "Крылья Советов". Наставник ранее уже работал с минской командой. В 2013 году под его руководством минчане впервые в своей истории стали обладателями Кубка Беларуси, а потом пробились в плей-офф квалификации Лиги Европы.