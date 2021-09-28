Кулеба: Венгрия "нанесла удар" Украине подписанием контракта с "Газпромом"

Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставки газа из России, - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы имеем страну, Венгрию, которая является членом ЕС и членом НАТО, при этом имеет особые отношения с Россией. Она нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставки газа из России. Это удар, и мы будем отвечать на него соответствующе, потому что здесь не должно быть никакой жалости и никаких сочувствий", - сказал Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает "Интерфакс".

Украина еще до подписания газового соглашения Венгрии и России отменила заседание совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно было пройти при сопредседательстве глав МИД двух стран 29-30 сентября.

"Мы знали, что уже летит туда российская делегация, что это соглашение будет подписано. И они, подписывая этот договор, уже знали о нашей позиции. Это не будет только политический шаг - отмена заседания Комиссии, которая является главным органом двустороннего сотрудничества. Будем предпринимать и другие шаги для защиты национальных интересов Украины в этой ситуации", - подчеркнул Кулеба.