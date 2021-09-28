Глава Пентагона посетил базу с афганскими беженцами

Министр обороны США Ллойд Остин посетил военную базу Макгуайр-Дикс-Лейкхерст в Нью-Джерси, где находятся вывезенные из Афганистана бывшие сотрудники американских военных. Об этом говорится в сообщении Пентагона.

Как отмечается, в ходе визита глава оборонного ведомства поблагодарил военных за размещение афганцев. Встречался ли Остин с афганскими гражданами, не сообщается, передает ТАСС.

Перед окончательным выводом войск США вывезли из Афганистана тысячи афганцев, сотрудничавших с ними, хотя многих вывезти не удалось. Некоторые из них размещены на военных базах в США, другие - за границей.

Напомним, 30 августа США завершили как эвакуацию гражданских лиц из Кабула, так и свою военную миссию в Афганистане. О решении свернуть операцию в этой стране президент США Джо Байден объявил в середине апреля 2021 года. После этого в Афганистане возобновились интенсивные бои между правительственными войсками и боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в России). 15 августа талибы окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.