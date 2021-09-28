Кубанские десантники проводят учения в Крыму

Минувшей ночью в рамках тактических учений в Крым из Краснодарского края были переброшены подразделения десантных войск, - сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Масштабные учения десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ проходят на полигоне "Опук" в восточной части Крыма, в них задействованы около 2 тыс военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники.

"Подразделения ВДВ переброшены в Крым и приступили к планированию боевых действий в рамках тактического учения", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

"По прибытии в район учения подразделения соединения отработали мероприятия по маскировке и организации боевого охранения, после чего подготовили к работе пункты управления и приступили к планированию боевых действий. Для отработки учебных вопросов была создана сложная, быстро меняющаяся обстановка, характерная для современных вооруженных конфликтов", - отметили в пресс-службе Минобороны.

Маневры продлятся до 29 сентября, - говорится в сообщении.