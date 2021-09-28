КНДР снова испытывает баллистические ракеты

Минувшей ночью КНДР снова произвела пуск снаряда в сторону Японского моря, он не опознан, - заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

"КНДР пустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Сообщения об этом запуске появились примерно в то же время, когда постпред КНДР выступал на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Выпущенный КНДР снаряд, скорее всего, был баллистической ракетой, передает японское информационное агентство Киодо.

"Япония считает, что запущенный Северной Кореей снаряд был баллистической ракетой", - говорится в сообщении на сайте агентства.

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, комментируя событие, уже заявил, что действия Пхеньяна представляют серьезную угрозу миру и безопасности как для самой страны, так и для международного сообщества в целом.

"Сегодня, около 06:20 утра (00:20 мск) Северная Корея провела пуск снаряда, который может являться баллистической ракетой. Пуск был произведен с территории страны в восточном направлении. Детали пуска в настоящее время анализируются", - заявил глава МИД в ходе пресс-конференции.

Напомним, нынешний пуск стал уже шестым в 2021 году. КНДР 15 сентября провела пуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря, они пролетели примерно 800 км при высоте 60 км и более. Также 11-12 сентября прошли испытания крылатых ракет большой дальности, они пролетели 1500 км.