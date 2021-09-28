Коронавирус в Казахстане отступает

Коронавирус в Казахстане понемногу, но отступает: за минувшие сутки в стране он был выявлен лишь у 1 719 граждан, тогда как днем ранее симптомы болезни были обнаружены у 1878 человек, - сообщает министерство здравоохранения республики.

Лидером по числу заболевших остается Алматы – здесь выявлено 413 инфицированных, также в первой тройке столица - в Нур-Султане 183 новых заболевших, на третьем месте Карагандинская область – тут 175 новых пациентов, - передает Sputnik Казахстан.

Более ста заболевших в Алматинской (160), Павлодарской (155), Восточно-Казахстанской (119) и Костанайской (102) областях.

За минувшие сутки в Казахстане 35 человек умерли от COVID-19, еще семеро скончались с диагнозом "пневмония с признаками COVID-19".

По состоянию на 28 сентября лечение от коронавируса продолжают получать 62 662 человека. Из них в стационарах находятся 10 849 пациентов, на амбулаторном уровне (в поликлиниках) лечатся 51 813 пациентов.

Всего в стране с 13 марта 2020 года официально подтверждено 880 709 случаев заражения COVID-19.