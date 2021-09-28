Северокавказские депутаты в Госдуме – единство искушенных и дебютантов

После окончательного подведения итогов выборов депутатов Государственной думы 8 созыва выяснилось, что в нижней палате будут работать 24 представителя республик Северного Кавказа. Это почти шесть процентов от общего числа депутатов Госдумы РФ. Население республик Северного Кавказа составляет примерно тоже шесть процентов от российского, что говорит о паритете депутатского представительства из этого региона.

Список северокавказских парламентариев обновился, но костяк по-прежнему составляют те, кто работал в Думе и раньше, причем некоторые из них - по несколько созывов.

Рекордные показатели у Дагестана. Девять представителей этой республики попали в список депутатов нижней палаты Федерального собрания восьмого созыва. В республике было три федеральных избирательных округа, в которых победили Абдулхаким Гаджиев, Мурад Гаджиев, Джамаладин Гасанов. По партийным спискам "Единой России" прошли пять кандидатов: Сергей Меликов, Нурбаганд Нурбагандов, Сайгидпаша Умаханов, Хизри Абакаров, Артем Бичаев. Поскольку избранный главой республики Сергей Меликов отказался от мандата, его место в Думе займет Бийсултан Хамзаев, известный россиянам как глава движения "Трезвая Россия".

Но помимо этих депутатов в Госдуму прошел еще один уроженец Дагестана – Руслан Гаджиев, заместитель директора Фонда развития территорий, родственник сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова. Гаджиев баллотировался от "Единой России" в Татарстане, что, возможно, не помешает ему в Думе заниматься и вопросами родного Дагестана. Примечательно, что кроме Мурада Гаджиева и Джамаладина Гасанова, все дагестанские депутаты впервые были избраны в Госдуму.

Четыре представителя Чеченской Республики получат мандаты парламентариев нижней палаты. Самый опытный из них – Адам Делимханов, человек из ближнего круга главы республики Рамзана Кадырова, депутат Госдумы РФ трех созывов. Делимханов победил соперников в Чеченском одномандатном округе с рекордным преимуществом – за него проголосовали, согласно официальным данным, 93,59% избирателей. Второй чеченский депутат ГД Шамсаил Саралиев проработал в прежнем парламенте на должности первого заместителя председателя думского комитета по делам национальностей, при том что его непосредственным руководителем был известный тренер, уроженец соседней Северной Осетии Валерий Газзаев. Еще один избранный 19 сентября представитель ЧР тоже хорошо знаком депутатскому корпусу – Ахмед Догаев, в прошлом составе работал в комитете по делам национальностей. Впервые стал депутатом ГД Руслан Лечхаджиев, работавший ранее начальником Управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ".

По Ингушскому одномандатному округу победил Муслим Татриев, до недавнего времени трудившийся исполнительным директором ОАО "Иншугнефть". В ГД он тоже будет работать впервые. По федеральным спискам "Единой России" мандат должен еще получить Махмуд-Али Калиматов, но все ждут его отказа, поскольку он уже более двух лет возглавляет Республику Ингушетия и никогда не говорил, что готов перейти на работу в Федеральное Собрание РФ.

В Северной Осетии по одномандатному округу в ГД прошел Артур Таймазов, уже проработавший заместителем главы думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. От списка КПРФ третий раз в ГД прошел и Казбек Тайсаев, бывший руководитель фракции КПРФ в парламенте Северной Осетии. Судьба еще одного мандата решиться в ближайшее время, поскольку он пока предназначен Сергею Меняйло, который 19 сентября был избран главой Северной Осетии. По мнению экспертов, Меняйло намерен передать мандат бывшему депутату Госдумы, победителю весенних праймериз "Единой России" в Северной Осетии Зурабу Макиеву. Если это произойдет, то депутатов-новичков в ГД от Северной Осетии в нынешнем созыве не будет.

В Кабардино-Балкарии Адальби Шхагошев стал депутатом Госдумы в четвертый раз. За него проголосовали почти 70% избирателей. В Думе прошлого созыва он занимал серьезный пост первого заместителя главы фракции "Единая Россия", был членом Совета палаты. По спискам "Единой России" в ГД прошел Заур Геккиев, ставший депутатом в третий раз. Прежде он работал в комитете по международным делам. Судьба еще одного мандата для представителя КБР решиться в ближайшее время, поскольку в понедельник глава республики Юрий Коков заявил, что намерен тоже отказаться от места в Госдуме.

По два депутата Госдумы делегируют Карачаево-Черкесия и Адыгея. Наиболее известный из них – Владислав Резник, который идет в Думу уже в шестой раз. Резника называют одним из самых активных депутатов, на официальном сайте Госдумы он числится автором 259 законопроектов, с трибуны он выступал 642 раза. Среди представителей республик Северного Кавказа он недостижимый в этих показателях рекордсмен.