44-дневная Карабахская война изменила геополитический расклад в регионе

Вторая Карабахская война, которая началась 27 сентября и закончилась 10 ноября прошлого года, изменила геополитический ландшафт Южного Кавказа. Затяжной конфликт между Арменией и Азербайджаном стал серьезным вызовом для интеграционных процессов в региональной экономике и безопасности, пишет британский журналист, главный редактор EU Reporter Колин Стивенс.

Конфликт также стал причиной человеческих трагедий, причинив много страданий и азербайджанскому и армянскому народу. Переговорный процесс под эгидой Минской группы ОБСЕ провалился, так как Ереван отказался от выполнения ранее достигнутых договоренностей и принципов, установленных за десятилетия переговорного процесса. В результате назревающая напряженность спровоцировала крупномасштабное военное контрнаступление азербайджанской армии, вошедшее в историю как 44-дневная война.

Вторая Карабахская война закончилась с подписанием Азербайджаном, Арменией и Россией трехстороннего соглашения о прекращении огня от 10 ноября 2020 года. В соответствии с соглашением, в Карабахский регион было переброшено 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники. Кроме того, в Агдамском районе был открыт совместный российско-турецкий центр по контролю за соблюдением режима прекращения огня. Ноябрьское соглашение стало важнейшим документом, положившим конец вражде и боевым действиям. По условиям соглашения, Армения обязалась вернуть Азербайджану Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы, а Азербайджан, со своей стороны, гарантировал безопасность передвижения по Лачинскому коридору, который будет обеспечивать связь между Арменией и армянами, проживающими в Карабахе.

27 сентября 2021 года - знаменательная дата для Азербайджана, когда страна отмечает первую годовщину начала 44-дневной войны. Восстановив свою территориальную целостность, Азербайджан сыграл центральную роль в наступлении на Южном Кавказе новой эры: эры возможностей для мира и развития. Поскольку 44-дневная война положила конец карабахскому конфликту, для установления прочного мира в послевоенный период сторонам в первую очередь необходимо сфокусироваться на восстановлении экономических отношений путем открытия транспортных связей и демаркации/делимитации государственных границ.

В Азербайджане осуществляется масштабная программа по восстановлению освобожденных территорий и развитию региональной инфраструктуры. В этом процессе принимают участие большое число международных компаний. Они работают над реконструкцией всех необходимых автомагистралей, железных дорог и другой инфраструктуры, способной стать ключевым элементом полной экономической интеграции. Тем не менее в реализации всех положений ноябрьского трехстороннего соглашения все еще существуют проблемы и трудности, в том числе в отношении пунктов 4 и 9, важных с точки зрения безопасности и будущего экономического сотрудничества.

Пункт 9 ноябрьского соглашения предусматривает разблокировку всех связей в регионе, в том числе между Нахчываном и остальным Азербайджаном. Имея это в виду, необходимо подчеркнуть важность Зангезурской (Сюникской) области. Российские пограничники, охраняющие армяно-иранскую границу, будут гарантировать безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахчыванской автономной республикой.

Восстановление всех дорог и открытие Зангезурского коридора даст Армении значительные преимущества. Возобновление транспортного сообщения в регионе также решит одну из основных экономических проблем Еревана - отсутствие сухопутного сообщения со странами–членами Евразийского экономического союза. Страна также может расширить экономические отношения с Ираном. Во время длительного конфликта Армения потеряла доступ к железной дороге, которая раньше соединяла страну с Ираном через Азербайджан. Таким образом, восстановление этой железной дороги положительно скажется на двусторонних отношениях между Ереваном и Тегераном.

Пункт 4 ноябрьского соглашения 2020 года предусматривает размещение российского миротворческого контингента одновременно с выводом всех армянских вооруженных сил. Однако были зафиксированы неоднократные нарушения этого пункта. Продолжающаяся переброска армянских военных в Карабахский регион через Лачинский коридор остается для Азербайджана серьезной проблемой, что может стать причиной дальнейшей эскалации в регионе.

Война закончилась, и на Южном Кавказе появляются новые экономические возможности. Для Азербайджана любые переговоры о каком-то особом статусе Карабахского региона абсолютно неприемлемы. Армения, напротив, продолжает настаивать на вопросе о статусе Карабаха. Это показывает, что напряженность между сторонами продолжится, если не будет взаимного уважения территориальной целостности и суверенитета, ключевых принципов международного права для обеспечения стабильности и мира не только на Южном Кавказе, но и во многих других частях мира.