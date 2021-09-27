Музеи Грузии будут работать бесплатно в День туризма

Государственные музеи Грузии будут работать бесплатно во вторник, 28 сентября, об этом информирует Минкультуры страны.

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню туризма. Посещение музеев в этом день будет бесплатным, причем не только для туристов, но и для местных жителей.

"Подобные меры направлены на популяризацию культурного и исторического богатства страны и улучшение доступа к ним. У гостей будет возможность посетить музеи или музеи-заповедники в столице и регионах страны, увидеть местную среду и узнать о культуре и истории того или иного уголка", - приводит сообщение Sputnik Грузия.