Американская компания заплатит $1,4 млн за поставки "Газпрому" вопреки санкциям

Американская сервисная компания Cameron ("дочка" Schlumberger) выплатит властям США около $1,4 млн за поставки "Газпрому", осуществленные в обход санкций. Такое сообщение распространила пресс-служба Минфина.

"Базирующийся в Хьюстоне, Техас, поставщик товаров и услуг для нефтегазовой отрасли компания Cameron согласилась выплатить 1 423 766 долларов США для урегулирования своей возможной гражданской ответственности за очевидные нарушения", - цитирует его РИА Новости.

В заявлении поясняется, что поставки, о которых идет речь, связаны с проектом "Газпром нефть шельф" на арктическом шельфе.