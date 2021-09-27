Минводы примут железнодорожную конференцию

В МВЦ "МинводыЭКСПО" 30 сентября впервые состоится Железнодорожная конференция "PRO//Движение.Туризм". Об этом рассказали в пресс-службе краевого Миндора.

Мероприятие соберет представителей бизнеса, власти, а также железнодорожной отрасли.

"Участники конференции обсудят развитие логистики туризма и создания новых железнодорожных туристических продуктов", - отметили в министерстве.

Уточняется, что зарегистрироваться на мероприятие можно на официальной странице конференции.