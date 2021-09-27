В Краснодаре открылась археологическая выставка

В музее Фелицына в Краснодаре начала работу выставка "Чекупская трагедия. Жизнь и смерть в древнем мире".

В экспозицию вошла палеоантропологическая коллекция, полученная во время экспедиции в Крымском районе в 2018 году. Тогда при раскопках многослойного поселения Чекупс-2 археологи вскрыли свыше сотни погребальных сооружений - от эпохи бронзы до позднего средневековья, поделились в пресс-службе краевого министерства культуры.

Специалистами были обнаружены 34 черепа с повреждениями от скальпирования в одной яме, комплекс датируется I-IV вв. н.э. и относится к аланской археологической общности.

"Вся антропологическая коллекция сопровождается предметами вооружения и быта из фондов музея: представлены мечи, топоры и стрелы, которыми можно было бы нанести такие же или подобные повреждения и предметы быта, вызывающие патологические изменения на костях скелета", - отметили в министерстве.

Выставка открыта для лиц старше 16 лет до 11 января 2022 года.