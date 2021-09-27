Куда в день думских выборов спряталась вся оппозиция Путину в Израиле

Накануне состоявшихся неделю назад выборов в Госдуму много говорили об отсутствии свободы в российских СМИ и о загоне "реальной оппозиции" в подполье. В зарубежных СМИ и в социальных сетях раскручивалась история о том, что российский народ якобы хочет сменить власть, но не может; и если бы в России была демократия, то все закончилось бы по-другому. Насколько это верно? И как это можно проверить?

Согласно российскому выборному законодательству, любой гражданин России (вне зависимости от места проживания, а также наличия у него гражданства других стран) имеет право участвовать в выборах в верховные органы власти. Немногие из признанных демократических стран могут похвастаться таким пунктом в избирательном законодательстве. В Израиле гражданин, выезжающий за рубеж, лишается своего избирательного права – находясь в день выборов за границей, любой израильтянин (если только он не дипломат) не имеет права проголосовать в диппредставительстве Израиля за рубежом.

По данным ЦИК РФ, в день выборов в Госдуму за границей находилось более 2,5 млн российских граждан, большая часть из которых проживает там постоянно. В том же Израиле право голоса есть у более 150 тысяч израильтян, имеющих и российское гражданство. Практически все израильские СМИ, в том числе и русскоязычные, неподконтрольны Кремлю. Перед выборами в Госдуму они позволяли себе писать все, что думают о демократии, о выборах, о власти в России. Каждый, кто считает себя хотя бы в душе оппозиционером, мог в любой день выйти с любым флажком и помахать им перед российским посольством, призывая Россию "к порядку". Административного ресурса, а уж тем более подконтрольной прессы у российской власти за рубежом, в частности в Израиле, нет. Каждый мог, не боясь никаких последствий, прийти на выборы и проголосовать так, как ему велит совесть. А судя по публикациям в местной прессе, "совесть" велела выйти на баррикады и проголосовать против российской власти.

Кстати, именно в Израиле дипмиссия России всегда старается открыть как можно больше избирательных участков, чтобы у всех желающих проголосовать была такая возможность. И в этот раз, несмотря на строгие ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, было открыто 13 избирательных участков в разных городах Израиля, а само голосование шло несколько дней. Сотрудники посольства РФ в Тель-Авиве организовывали выборы в городах Ашдод, Ашкелон и Ришон ле-Цион, Иерусалим, Беэр-Шева, Арад и Эйлат, Нетания и Тель-Авив.

Сотрудники генконсульства в Хайфе организовывали выборы в городах Кармиэль, Ноф ха Галиль, Хедера и Хайфа. При этом генконсульство дополнительно организовало и досрочно выездное голосование еще в четырех городах на севере Израиля (Нагария, Цфат, Кирьят Шмона, Йокнам), а также выездные голосования в день выборов в соседних с Хайфой городах Моцкин и Нешер. В итоге почти в 20 городах Израиля граждане, имеющие право голоса, могли прийти на избирательные участки. В этих городах проживает более 100 тыс. россиян, имеющих право голоса.

На выборы пришло всего чуть более 3,5 тысяч человек, что значительно меньше чем на предыдущих думских выборах в 2018 году. Большинство из них проголосовали за "Единую Россию". За ней идут партии КПРФ и ЛДПР, в ряде городов на третьем/четвертом месте было "Яблоко", затем "Справедливая Россия" и "Новые люди".

Несмотря на призывы оппозиции, практически никто из недовольных российской властью так и не дошел до избирательных участков. Возможно, протестный электорат, проживающий Израиле, готов высказывать свои претензии российской власти в социальных сетях, но не ходит на избирательные участки.

Несколько запланированных демаршей с привлечением прессы лишь подтверждают ангажированность оппозиции. Как тогда по-другому можно охарактеризовать специально приведенное двойное голосование? Ведь человек, изначально зная российское законодательство, нарывался на крупный штраф за такой проступок и, видимо, не боялся потерять собственные деньги. Вероятно потому, что ему за это было обещано больше? То же самое можно и сказать о спланированном скандале при ошибочной выдаче второго бюллетеня для голосовании по одномандатному округу избирателю, не имевшему право там голосовать. Вместо того, чтобы признать свою ошибку и вернуть бюллетень, он устроил мелкий дебош, при этом стараясь попасть на камеру.

Приведу еще один пример явно подготовленной провокации на этих выборах. В качестве наблюдателя от Общественной палаты РФ я смотрел за работой избирательной комиссии при досрочно-выездном голосовании в Нагарии. На сайте генконсульства РФ в Хайфе было отмечено, что организуется досрочно выездное голосование 15 и 17 сентября в четырех городах; также будет голосование 19 сентября в четырех других городах, в том числе и в Хайфе. Каково же было мое удивление на выездном голосовании в Нагарии 15 сентября, когда там появилась пара молодых избирателей, проживающих в Хайфе, с просьбой разрешить им проголосовать досрочно. Мотивировали они свою просьбу тем, что не знали о предстоящем 19 сентября голосовании в Хайфе. Выглядит не очень правдоподобно. Уж если они прочитали информацию о Нагарии, то явно должны были видеть и время голосования в Хайфе. Им в итоге разрешили проголосовать досрочно в другом городе, так как избирательное законодательство за рубежом, позволяет подобную практику. Но возможно, что эти ребята также готовили провокацию с двойным голосованием на двух участках, а после того, как сотрудники избирательного участка внесли их имена в базу данных проголосовавших, отказались от своей идеи. В итоге на 3,5 тысячи проголосовавших нашлось лишь трое, попытавшихся своими действиями продемонстрировать якобы нелегитимность выборов.

На выборах активно работали наблюдатели от Общественной палаты РФ – семеро на севере страны и двое в центре. Наблюдатели, работавшие на территории генконсульства РФ, приняли участие в семи выездных досрочных голосованиях, а также работали на территории избирательного участка в генконсульстве в Хайфе. Там же были и наблюдатели от партии "Яблоко", которые принимали активное участие в выездных голосованиях. По итогам выборов, наблюдатели отметили четкую работу сотрудников генконсульства, которые, во-первых, сделали все, чтобы соблюсти требования в связи с эпидемиологической ситуации в стране, предъявленные к выборам как ЦИК РФ, так и законы Израиля, а во-вторых проконтролировали весь ход голосования как на участке, так и при выезде на места, не найдя никаких нарушений избирательного законодательства.

Вбросы бюллетеней за какую-либо партию на зарубежных участках практически были исключены. Во-первых, МИД РФ никогда не требует показателей от своих дипмиссий. Во-вторых, сами комиссии очень малочисленны, а на участках постоянно присутствуют либо избиратели, либо наблюдатели. За рубежом практически нет пресловутого административного ресурса. Почему же тогда за рубежом, в частности в Израиле, выигрывают те же партии, что и в России? Не показатель ли это того, что их деятельность вполне устраивает "русское" зарубежье?

Голосование на территории Израиля, возможно, не показывает всю картину отношения как израильтян, так и бывших россиян к событиям в России, но те, кто осуждает политику России, имел полное право высказать это не на собственной кухне, а на выборах. Те, кто хотел поддержать парламентские партии, да и не только их, пришел и поддержал, а это говорит о том, что курс России в Израиле одобряют. Ведь мнение 3,5 тысяч из 150 тысяч - более чем репрезентативная выборка.