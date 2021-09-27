КБГУ впервые оказался в рейтинге мировых вузов по наукам о жизни

Кабардино-Балкарский государственный университет (КБГУ) вошел в рейтинги университетов мира, опубликованные агентством Round University Ranking 2021 году, сообщает пресс-служба вуза.

"Впервые КБГУ вошел в предметный рейтинг по направлению науки о жизни "Life Sciences", заняв 630-е место в мире. Среди принимавших участие в рейтинге российских вузов (53 вуза) КБГУ располагается на 40-й строчке. Ранее вуз вошел в предметный рейтинг по естественным наукам (54 место)", - сказано в сообщении.

По показателям "уровень исследовательского потенциала" и "финансовая устойчивость" по естественным наукам образовательное учреждение расположилось на 34-е и 52-е местах соответственно, на 23-е месте по показателю "образовательная деятельность", а также вошел в "Бронзовую лигу" мировых университетов.