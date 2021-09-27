Саакашвили купил билет в Грузию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили уже купил билет в Тбилиси, об этом он рассказал в видеообращении в Facebook.

"Конечно же, я, как и сказал, взял билет на вечер 2 октября, чтобы вместе с вами быть в Тбилиси и защитить ваше волеизъявление, а также принять участие в спасении Грузии", - цитирует его ТАСС.

Напомним, шестого сентября Саакашвили сообщил, что планирует вернуться на родину в день выборов в местные органы власти. Спустя несколько дней после этого лидер оппозиционной партии "Закон и справедливость" Тамар Чарквиани сформировала "Общенародное движение", цель которого - возвращение бывшего президента в Грузию.