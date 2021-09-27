В Дагестане объекты культурного наследия находятся в плачевном состоянии

Три средневековые мечети в Курахском районе, которые являются объектами культурного наследия федерального значения, находятся в плачевном состоянии, - сообщает пресс-служба Агентства по охране культурного наследия.

В мечети XVII века села Хвередж потолок обшит пластиком, стены оштукатурены и обклеены обоями, по стене проходит открытая электропроводка, установлены пластиковые окна. Верхний ярус минарета залили бетоном. Также установлены железные перила.

В кочхюрской джума-мечети X-XII веков отсутствуют крыша и пол. В таком же состоянии находится мечеть XV-XIX веков в селе Хпедж.

В ведомстве добавили, что агентство по охране культурного наследия региона направит собственнику объектов предписания, чтобы тот принял меры для их сохранения.