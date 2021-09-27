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Пентагон испытал собственную гиперзвуковую ракету

Фото: "Профиль"
Фото: "Профиль"

Оборонное ведомство США успешно испытало собственную гиперзвуковую ракету, скорость которой в пять раз превысила скорость звука, - сообщает сайт Управления перспективных исследовательских программ Министерства обороны США.

"Управление совместно с ВВС США провело испытания гиперзвукового оружия с воздушно-реактивным двигателем. ...Крылатая ракета развила скорость свыше 5 M (то есть в пять раз больше скорости звука)", - говорится в заявлении, передает ТАСС.

В ходе испытаний были достигнуты основные поставленные цели, - сообщили в американском оборонном ведомстве.

Разработчик ракеты - американский концерн Raytheon Technologies, - говорится в сообщении.

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Вестник Кавказа

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